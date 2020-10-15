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الأوقاف تحذر الأئمة من استغلال المنبر فى غير الأمور الدعوية

الخميس، 15 أكتوبر 2020 01:14 ص
الأوقاف تحذر الأئمة من استغلال المنبر فى غير الأمور الدعوية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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شددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة بضرورة لالتزام بوقت وموضوع خطبة الجمعة، وعدم الخروج عنه أو اتخاذ المنبر في غير ما خصص له من الأمور الدعوية وفق خطة الوزارة.

كما دعت الوزارة فى بيان اليوم، جميع القيادات الدعوية بالمديريات الإقليمية متابعة ذلك ومتابعة الالتزام بإجراءات التباعد والإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة، وموافاة رئيس القطاع الديني بأي مخالفة فور وقوعها .

ونشرت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق عبر موقعها الإلكترونى، نص خطبة الجمعة المقبلة والتى حددت موضوعها بعنوان "الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس شيمة الكرام وفطرة إنسانية سوية”، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، وأكدت وزارة الأوقاف، ثقتها في سعة الأفق العلمى والفكرى للأئمة وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.


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