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إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بين 3 سيارات بالوادى الجديد

الخميس، 15 أكتوبر 2020 12:15 ص
إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بين 3 سيارات بالوادى الجديد اسعاف - أرشيفية
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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أصيب منذ قليل، 6 أشخاص فى حادث تصادم بين 3 سيارات بالقرب من مدخل قرية الشيخ والى على طريق الداخلة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف الى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام، وجارى تحرير محضر بالحادث وإحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

وكان ورد إخطار أمنى الى اللواء محمد توفيق مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى وثالثة دوبل كابينة بالقرب من مدخل الشيخ والى على طريق الداخلة الخارجة مما أسفر عن إصابة كلا من مى ممدوح مهدى 23 سنة وأشرف محمد شعراوى 40 سنة وبسملة أشرف محمد 13 سنة وجيهان على شعراوى 38 سنة ومنار ممدوح مهدى 19 سنة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام لتلقى العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالحادث وإحالته الى النيابة لمباشرة التحقيق .

 

 


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