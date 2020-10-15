اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 أكتوبر 2020 02:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أعضاء الشعبة العامة للمستوردين: نعد بمستقبل أفضل للمستورد المصرى.. فيديو

الخميس، 15 أكتوبر 2020 01:36 ص
أعضاء الشعبة العامة للمستوردين: نعد بمستقبل أفضل للمستورد المصرى.. فيديو جانب من اعضاء شعبة المستوردين
كتب : محمد فهيم عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أسفرت انتخابات الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن فوز قائمة المستقبل كاملة 21 عضوا، برئاسة حمدى النجار.

وجاء تشكيل هيئة مكتب الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية للدورة الجديدة 2020 – 2024 بفوز محمد مصطفى النجار "حمدي النجار" رئيسا للشعبة العامة بالتزكية.

كما فاز أحمد بيومي بمنصب النائب الأول ومحمد صادق السويدي بمنصب النائب الثاني، فيما حصد محمد رستم منصب السكرتير العام، ومصطفى المكاوي السكرتير العام المساعد.

 

وفازت قائمة المستقبل بكامل أعضائها عضوية مجلس إدارة الشعبة لدورة جديدة تنتهي فى 2024، وذلك بعد منافسة مع قائمة أبناء مصر تم حسمها في النهاية بفارق كبير من الأصوات.

 

وتضم قائمة المستقبل في عضويتها كلاً من حمدي النجار، محمد رستم، أحمد الخولي، محمد صادق السويدي، أحمد بيومي، أمجد العتال، أحمد مرسي، أحمد الملواني، أحمد داوود، حمادة العجواني، خالد نور الدين، عمار شفيق، عمر الجمل، عمرو الدفراوي، متى بيشاي، محمد نصار، محمد العرجاوي، محمد فتحي مرسي، محمد أبو الخير، مصطفى المكاوي، ووائل المبشر.

 

وأشاد المهندس حماده العجوانى عضو مجلس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالروح التي تحلي بها المجلس المنتخب في تشكيل هيئة المجلس وتنازل بعض الأعضاء عن ترشحهم لصالح زملائهم في جو ينم عن الأخوة والألفة التي تسود المجموعة.

 

من جانبه أعرب حمدي النجار، رئيس شعبة المستوردين، عن سعادته بفوز قائمة المستقبل باكتساح بكامل أعضائها، معربا عن أمله في تقديم الشعبة كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام المستوردين.

 

وأكد محمد السويدى، النائب الثانى لرئيس شعبة المستوردين، أن الشعبة ستعمل على تحقيق طموحات المستورد المصرى، مشيرا إلى أن تحقيق خدمات أفضل للمستوردين يصب في صالح الاقتصاد المصرى.

 

وأكد محمد رستم، سكرتير الشعبة، أن المجلس سيعمل خلال الفترة المقبلة على تأكيد أهمية الاستيراد بالنسبة للمجتمع والاقتصاد المصرى، وأهميته في قطاعات الصناعة والسياحة والتجارة.

 

من جانبه أكد مصطفى المكاوى، عضو الشعبة أن المجموعة ستعمل خلال الفترة القادمة على تنفيذ برنامج طموح لخدمة الاستيراد المصرى.

 

فيما أكد محمد العرجاوى، عضو الشعبة المنتخب، عن سعادته بفوز قائمة المستقبل بفوز انتخابات الشعبة العامة للمستوردين، مؤكدا أن أكثر ما يميز المجموعة المنتخبة أنها تمزج ما بين الشباب والخبرة، فضلاً عن كفاءة جميع عناصرها، ما يبشر بتنفيذ برنامج طموح يخدم الاستيراد والمستورد المصرى.

 

بينما أكد متى بشاى، عضو شعبة المستوردين أن الشعبة ستعمل خلال الفترة القادمة على التغيير للأفضل بالنسبة للمتسورد المصرى وتلافى المشاكل التي حدثت خلال الفترات الماضية.


انتخابات الشعبة العامة للمستوردين

حمدى النجار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة تكشف 6 أسباب وراء إصابات الذبحة الصدرية.. اعرف إزاى تحمى نفسك منها

الصحة تكشف 6 أسباب وراء إصابات الذبحة الصدرية.. اعرف إزاى تحمى نفسك منها

حبس وغرامة.. عقوبة السير عكس الاتجاه وارتكاب حادث مرورى وفقا للقانون الجديد

حبس وغرامة.. عقوبة السير عكس الاتجاه وارتكاب حادث مرورى وفقا للقانون الجديد

الأوقاف تحذر الأئمة من استغلال المنبر فى غير الأمور الدعوية

الأوقاف تحذر الأئمة من استغلال المنبر فى غير الأمور الدعوية

دعم جديد من وزارة السياحة لشركات النقل السياحى لمدة 3 أشهر.. تعرف عليه

دعم جديد من وزارة السياحة لشركات النقل السياحى لمدة 3 أشهر.. تعرف عليه

"الرى" تعلن توفير قروض للمزارعين الراغبين فى التحول للرى الحديث بفائدة 5%

"الرى" تعلن توفير قروض للمزارعين الراغبين فى التحول للرى الحديث بفائدة 5%

النقل العام تطبق قرار إعفاء كبار السن من تذكرة الركوب ببطاقة الرقم القومى

النقل العام تطبق قرار إعفاء كبار السن من تذكرة الركوب ببطاقة الرقم القومى

تعقيم وبطاقة صحية لكل طالب..اعرف كيف استعدت القاهرة لبدء الدراسة × 17معلومة

تعقيم وبطاقة صحية لكل طالب..اعرف كيف استعدت القاهرة لبدء الدراسة × 17معلومة

محافظ الإسكندرية: هبوط شارع 45 بالعصافرة عمقه 5 متر ولا توجد خسائر

محافظ الإسكندرية: هبوط شارع 45 بالعصافرة عمقه 5 متر ولا توجد خسائر

حملة ترامب: أوباما قطع المساعدات العسكرية عن مصر بعد فوز السيسى لخدمة الإخوان

حملة ترامب: أوباما قطع المساعدات العسكرية عن مصر بعد فوز السيسى لخدمة الإخوان

دعوات مقاطعة "المنتجات التركية " تتصدر تويتر فى السعودية

دعوات مقاطعة "المنتجات التركية " تتصدر تويتر فى السعودية

السيسى يؤكد لرئيس جنوب أفريقيا رفض أى إجراء يمس بحقوق مصر فى مياه النيل

السيسى يؤكد لرئيس جنوب أفريقيا رفض أى إجراء يمس بحقوق مصر فى مياه النيل

عزت العلايلى يسترجع ذكرياته مع محمود ياسين: إنسان عظيم

عزت العلايلى يسترجع ذكرياته مع محمود ياسين: إنسان عظيم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة