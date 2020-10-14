4 مواقع إماراتية على قائمة التراث العالمى باليونسكو.. تعرف عليها

كتبت آمال رسلان

أعلنت الإمارات عن إدراج أربعة مواقع أثرية في رأس الخيمة هي، جلفار المدينة التجارية، ومدينة تجارة اللؤلؤ في الجزيرة الحمراء، وشمل، والمشهد الثقافي لمنطقة ضاية، على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» ليصبح عدد المواقع الإماراتية المسجلة على القائمة 12 موقعاً.



وإليك أهم المعلومات عن المواقع الإماراتية الأربعة:





1 - جلفار المدينة التجارية:

2 - مدينة تجارة اللؤلؤ:

3- شمل:

4- ضاية

- تعد جزءاً من شبه جزيرة مسندم، وتقع على مقربة من مضيق هرمز.- تفصل السهول الرسوبية بين الجبال الجيرية لرأس الجبل عن ساحل الخليج.- نظراً للميزة الجغرافية الفريدة، تقع منطقة الانجراف في وادي بيح ووادي حقيل على مقربة شديدة من تجمعات مياه الأمطار والرواسب من الجبال الشاهقة.- أدى ذلك إلى تشكيل أراض خصبة من أكبر المناطق الصالحة للزراعة ومنطقة حدائق النخيل في الإمارات.- ساعد هذا السهل الخصب على ظهور مدينة جلفار التجارية.- نظراً لتكرار التغيرات الطبيعية في بيئة جلفار واستخدام الأراضي فإن العديد من المواقع الأثرية المهمة مرتبطة ارتباطاً مباشراً بمدينة جلفار التجارية.- يمكن تحديد المواقع الثلاثة في الكوش والمطاف والندود ورأس الخيمة على أنها موانئ جلفار والمراكز التجارية، والتي تم استخدامها خلال فترات مختلفة من العصر الإسلامي.- كان سور المدينة الضخم جزءاً من نظام تحصين مثير للإعجاب يؤمن هذه الموانئ وحدائق النخيل باتجاه الصحراء المفتوحة في الجنوب الغربي.- كانت الجزيرة السابقة التي تبلغ مساحتها 45 هكتاراً تقع في الأصل داخل الخليج قبالة الساحل الجنوبي لرأس الخيمة.- كان الطرف الجنوبي الشرقي متصلاً تقريباً بالبر الرئيسي ويمكن الوصول إليها في معظم الأوقات، حيث إنها جزيرة مد وجزر.- باتجاه الشرق الجزيرة تطل على الصحراء، حيث لا يزال السطر الأول من الكثبان الرملية الكبيرة يتوج حتى اليوم ببرجان للمراقبة واللذين كانا يدافعان في الأصل عن الجزيرة الحمراء باتجاه الصحراء.- تمثل منطقة شمل مشهداً أثرياً كثيفاً يمتد على طول سفوح جبال رأس الجبل لأكثر من 3 كم.- تتميز بالسهول الحصوية مع غابات الأكاسيا التي تطل عليها الجبال الجيرية في رأس الخيمة.- في الغرب، تقع شمل على حدود مناطق حدائق النخيل الكبيرة على السهول الخصبة لكل من وادي به ووادي حقيل.- تعتبر ضاية من أكثر المواقع إثارة للإعجاب وأهمية في إمارة رأس الخيمة من حيث موقعها الجغرافي ومشهدها الثقافي.- تحيط بها الجبال شديدة الانحدار التي يصل ارتفاعها إلى 850 متراً من ثلاث جهات، وتحدها بحيرة باتجاه الغرب.- اجتذب خليج ضاية الحياة المستقرة على مدار آلاف السنين.- السهل الحصوي على شكل هلال مغطى بالزراعة باتجاه الساحل، حيث يكمل الموطن البحري الغني بالمنطقة الغنية.- تتميز منطقة حديقة النخيل في ضاية بتل فردي مخروطي الشكل يسيطر بصرياً على الواحة.