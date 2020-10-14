اليوم السابع
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4ملفات على طاولة شعبة الأدوية أهمها إنتاج أدوية المكملات الغذائية لمواجهة كورونا

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 11:11 ص
4ملفات على طاولة شعبة الأدوية أهمها إنتاج أدوية المكملات الغذائية لمواجهة كورونا على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية
كتبت سماح لبيب

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قال الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية فى الاتحاد العام للغرف التجارية فى أول تصريح له بعد فوزه بتولى رئاسة الشعبة للدورة الثانية على التوالي، إن هناك عددا من الملفات التى تدرسها الشعبة وتعمل على التواصل مع كافة الجهات المعنية بالدولة لحلها، خاصة الأزمات الخاصة بقطاع الدواء وتوفيره فى مصر من جانب والتوجه بالتصدير للفائض عن السوق المحلى لتحقيق استراتيجية الدولة فى زيادة تصدير المنتجات المصرية ومنافستها لمثيلتها من السلع الأخرى.  
 
وأضاف عوف لليوم السابع، أن هناك 4 ملفات رئيسية مستمرة فى خطط الشعبة خلال المرحلة المقبلة وأهمها: 
 
1- التواصل مع هيئة الدواء المصرية على كيفية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وشباب هذا القطاع طبقا لاتجاه الحكومة من أوجه الدعم المختلفة. 
 
2- التواصل مع هيئة سلامة الغذاء لدعم قطاع المكملات الغذائية المسئولة عن رفع المناعة ومواجهة الفيروسات.
 
3- العمل على تطوير صناعة الدواء .  
 
4 تشجيع التصدير خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومنحها الفرصة للدخول بمنتجاتها للأسواق العالمية.  
 
وقال رئيس شعبة الأدوية، إنه تم تشكيل هيئة المكتب للشعبة وتولى الدكتور مجدى جنينة نائب رئيس الشعبة، واللواء أحمد بدر نائب الرئيس، والدكتور عبد الحليم أبو حشيش سكرتير عام بالاضافة إلى الدكتور محمد شاهين سكرتير عام مساعد، حيث فازت قائمة الدكتور على عوف بنحو 19 عضوا من إجمالى 21 مرشحا. 
 
وتابع عوف قائلا إن الحكومة تسعى مع شركات الأدوية توفير كافة احتياجات السوق المحلى والاستعداد الكامل لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد خلال موسم الشتاء الفترة المقبلة، والتى تعتبر فى مقدمتها الأدوية الخاصة بالمكملات الغذائية المسئولة عن رفع المناعة للمواطنين فى مواجهة الفيروسات. 
 

اخبار الاقتصاد

كورونا

شعبة الأدوية

على عوف

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