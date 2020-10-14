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3 وزارات تشارك فى موكب نقل المومياوات الملكية للمتحف القومى للحضارة

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 07:06 م
3 وزارات تشارك فى موكب نقل المومياوات الملكية للمتحف القومى للحضارة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار
كتبت آمال رسلان

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عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ، اجتماعا مع ممثلي وزارات الدفاع، والداخلية، والجهات الأمنية، والمجلس الأعلي للآثار، ومسئولي الشركة المنفذة لعملية نقل المومياوات الملكية في موكب مهيب من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصرى بالتحرير الي مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، وذلك لمتابعة الاجراءات اللازمة لعملية النقل.
 
حضر الاجتماع العميد مهندس هشام سمير، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف علي القاهرة التاريخية ، وخلال الاجتماع تم مناقشة الاجراءات الخاصة برفع كفاءة الطرق والكبارى التى سيمر بها خط سير موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، بالإضافة إلى مناقشة شكل وحجم العربات التي ستقوم بالنقل، والتصميمات الفنية والتقنية التي يجب توفيرها خلال عملية النقل، وذلك لإخراج هذا الحدث العالمي بشكل يليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية المتفردة في موكب مهيب.
 
يذكر أن عدد المومياوات التى سيتم نقلها يبلغ 22 مومياء ملكية، منها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثانى، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتى الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري  زوجة الملك أحمس.
 

المومياوات الملكية

نقل المومياوات الملكية

المتحف القومى للحضارة

اخبار مصر

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