وكيل أوقاف الشرقية يجتمع بمديري الإدارات لمنع استغلال المساجد لدعاية المرشحين للبرلمان

الشرقية - فريق المحافظات

عقد الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، اجتماعًا مع مديرى الإدارات الفرعية بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد حامد وكيل المديرية والشيخ خالد شجر مدير الدعوة.

وشدد الخطيب فى الاجتماع على مديرى الإدارات الفرعية، وحضور الاجتماع، بضرورة الالتزام بالتعليمات والوقوف بحيادية مع جميع المرشحين لمجلس النواب، وضرورة التنبيه على الأئمة بأن ينأوا بأنفسهم عن المشاركة فى أى حملة انتخابية أو الدعاية لأى مرشح، وإلا يسمحوا لأى مرشح باستغلال المساجد أو ملحقاتها فى الدعاية الانتخابية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية .

وشدد على مديرى الإدارات الفرعية إبلاغ جميع أئمة المساجد والمفتشين وكتابة هذا ورقيا وتوقيعهم عليه كتابة على أن توافى المديرية بالتوقيعات

ووجه وكيل الوزارة بتكثيف المتابعة والتنبيه على الأئمة والمفتشين بضرورة الالتزام بخطبة الوزارة، وألا يزيد وقت الخطبة على عشرة دقائق ومراجعه الإجازات لجميع العاملين وتدوينها وضرورة تكثيف عمليات النظافة والتعقيم، خاصة فى الفترة القادمة مع التأكيد على غلق جميع دورات المياه.