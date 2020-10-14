وكالة برازيلية تندد بتسويق لقاح مزيف لكورونا فى البلاد

كتبت فاطمة شوقى

نددت الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية فى البرازيل Anvisa ، بيع لقاح مزيف ضد وباء كورونا فى الدولة الواقعة فى أمريكا الجنوبية، مشيرة إلى أنه فى ولاية ريو دى جانيرو، تم الكشف عن وجود شركة تروج للقاح، تزعم أنه اللقاح الذى طورته جامعة اكسفورد (المملكة المتحدة) والمختبر الانجلو سويدى AstraZeneca.

وأشارت الوكالة إلى أنها تلقت شكوى بشأن التسويق غير المنتظم المزعوم للقاح كورونا عبر قنوات الشركة الرسمية، ممايشير إلى لقاح أكسفورد ضد كورونا كان متاحا من قبل شركة موجودة فى Niterói / RJ.

وأوضحت قناة "تيلى سور" الفنزويلية أنه تم تقديم الشكوى فى 25 سبتمبر فى نفس اليوم، وتم إجراء تقييم تمت إحالته رسميا إلى المديرية العامة للشرطة الفيدرالية.

من جانبها، كررت وكالة المراقبة الصحية الوطنية أنه لا يوجد حتى الآن عقار أو لقاح ضد فيروس كورونا مصرح له بالتسويق فى البرازيل، وأضافت أنه توجد فى البلاد بعض الأدوية المحتملة ضد الوباء لكنها تستخدم حصريا فى الدراسات السريرية، ولا يوجد تصريح لتسويق وتوزيع هذه اللقاحات.

وأوضحت القناة أنه على الرغم من الأعداد الهائلة من الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس ، يواصل الرئيس جايير بولسونارو التقليل من شأن الوباء.

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 10220 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و309 حالات وفاة، وسجلت حتى الآن خمسة ملايين و113628 حالة إصابة مؤكدة في المجمل بكوفيد-19 و150998 حالة وفاة.