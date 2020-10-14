اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 10:48 ص
خالد صلاح
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وكالة الطاقة تحذر من مواجهة منتجو النفط صعوبات لقياس الطلب فى ظل موجة ثانية لكورونا

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 10:39 ص
وكالة الطاقة تحذر من مواجهة منتجو النفط صعوبات لقياس الطلب فى ظل موجة ثانية لكورونا وكالة الطاقة الدولية - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط العالمية التي زادت خلال ذروة جائحة كورونا تنخفض على نحو مطرد، لكن موجة ثانية من الجائحة تبطئ الطلب وتعرقل جهود المنتجين لموازنة السوق.

وتعتزم الدول الأعضاء في أوبك وحلفاء منهم روسيا زيادة الإمدادات بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يؤدي وقف إطلاق النار في ليبيا لزيادة الإنتاج هناك إلى 700 ألف برميل يوميا في ديسمبر من 300 ألف برميل في الوقت الراهن.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري "ثمة مجال محدود في السوق فحسب لاستيعاب الفائض من المعروض في الشهور القليلة المقبلة".

وأضاف التقرير "من يأملون في سوق نفط أكثر توازنا يتطلعون إلى هدف غير ثابت".


وكالة الطاقة الدولية

المصافى

كورونا

النفط

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