وفاة 3 أشخاص وتحويل 4 حالتهم خطرة للمستشفى الجامعى فى حادث تصادم بالشرقية

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم طريق بلبيس العاشر، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى بلبيس العام، وأنتقل المحاسب على الصناديليى، رئيس مجلس مدينة بلبيس، إلى المستشفى، فيما أشرف الدكتور أبو الفتوح عياد، مدير مستشفى بلبيس المركزى على تقديم الرعاية للمصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل ميكروباص ، نتيجة السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص بينهم عامل البريد بمجلس مدينة بلبيس، وإصابة 6 تم تحويل 4 منهم حالتهم حرجة لإصابتهم بنزيف بالمخ إلى المستشفى الجامعى، فيما يتلقى 2 منهم الرعاية بمستشفى بلبيس المركزي.

