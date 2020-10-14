اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 06:13 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وفاة عبد القادر حجار سفير الجزائر الأسبق لدى مصر عن عمر ناهز 83 عامًا

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 05:47 م
وفاة عبد القادر حجار سفير الجزائر الأسبق لدى مصر عن عمر ناهز 83 عامًا عبد القادر حجار
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تُوفى اليوم الدبلوماسي الجزائرى البارز عبد القادر حجار الذى شغل منصب سفير بلاده في عدة دول من بينها مصر، عن عمر ناهز 83 عامًا، وُلد حجار عام 1937 بولاية تيارت (شمال شرق) وتدرج فى العمل الدبلوماسى حيث عمل سفيرًا فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية في ليبيا (1986 - 19)، ثم سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للجزائر في سوريا (1989 - 1992)، ثم سفيرًا لبلاده في إيران (2000 - 2004).


كما عمل سفيرًا بلاده في مصر ومندوبًا دائمًا للجزائر لدى جامعة الدول العربية (2004 - 2012)، ثم سفيرًا فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية في تونس (2012 - 2019).. ومنحته الرئاسة التونسية الصنف الأوّل من وسام الجمهورية تقديرًا لما قام به من عمل دعمًا لأواصر الصداقة والتعاون بين تونس والجزائر.


وكان عضوًا لعدة سنوات باللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، الحاكم في البلاد منذ الاستقلال وحتى استقالة الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019.


وعلى صعيد متصل، نعى عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائرى اليوم حجار، وقدم تعازيه لأسرته.
وقال جراد - في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر - : "ببالغ الحزن والأسى، تلقيت نبأ وفاة المجاهد والدبلوماسي عبد القادر حجار، رحمه الله، بهذا المصاب الجلل، أتقدم لعائلته بخالص التعازي وأصدق المواساة، راجيًا من المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة وينعم ذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".


عبد القادر حجار

الجزائر

مصر

وفاة عبد القادر حجار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قرينة الرئيس السيسى تزور معرض تراثنا وتؤكد: تحية شكر وتقدير للأيدى المصرية المبدعة

قرينة الرئيس السيسى تزور معرض تراثنا وتؤكد: تحية شكر وتقدير للأيدى المصرية المبدعة

الصحة تدشن موقعا إلكترونيا لتلقى طلبات المتطوعين للتجارب السريرية للقاح كورونا

الصحة تدشن موقعا إلكترونيا لتلقى طلبات المتطوعين للتجارب السريرية للقاح كورونا

أهالي طنطا يلقنون "متسول" علقة ساخنة ويقيدونه بالحبال لمحاولته التحرش بطفلة

أهالي طنطا يلقنون "متسول" علقة ساخنة ويقيدونه بالحبال لمحاولته التحرش بطفلة

"نيوزويك" تؤكد اعتقاد ثلث الأمريكيين فقط في نزاهة الانتخابات الرئاسية

"نيوزويك" تؤكد اعتقاد ثلث الأمريكيين فقط في نزاهة الانتخابات الرئاسية

"الصحة" تكشف 2300 متطوع حصلوا على لقاح كورونا ضمن التجارب السريرية.. واللجنة العلمية لكورونا: جميع المتطوعون بحالة صحية جيدة.. وتؤكد: قياس الأجسام المضادة وكفاءتها خلال 45 يوما من الجرعة الأولي والثانية

"الصحة" تكشف 2300 متطوع حصلوا على لقاح كورونا ضمن التجارب السريرية.. واللجنة العلمية لكورونا: جميع المتطوعون بحالة صحية جيدة.. وتؤكد: قياس الأجسام المضادة وكفاءتها خلال 45 يوما من الجرعة الأولي والثانية

رئيس الأركان يشهد المناورة " ردع - 2020 " بالمنطقة المركزية العسكرية.. فيديو

رئيس الأركان يشهد المناورة " ردع - 2020 " بالمنطقة المركزية العسكرية.. فيديو

المدارس اليابانية تكشف استعدادات العام الدراسى الحضور 4 أيام أسبوعياً

المدارس اليابانية تكشف استعدادات العام الدراسى الحضور 4 أيام أسبوعياً

النقل: غدا أول أيام تطبيق نظام التذاكر المخفضة لكبار السن

النقل: غدا أول أيام تطبيق نظام التذاكر المخفضة لكبار السن

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 14-10-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 14-10-2020

تعرف على أبرز عقوبات واشنطن على إيران قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية

تعرف على أبرز عقوبات واشنطن على إيران قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية

إطلاق أول مسح بمصر للكشف عن سرطان الرحم بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية غدا

إطلاق أول مسح بمصر للكشف عن سرطان الرحم بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية غدا

تفاصيل سقوط مدرس من الدور الثالث لعلمه بوجود حملة على سنتر الدروس الخصوصية

تفاصيل سقوط مدرس من الدور الثالث لعلمه بوجود حملة على سنتر الدروس الخصوصية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة