وفاة طفلة أسفل عجلات القطار بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقيت طفلة عمرها 7 سنوات بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، مصرعها مساء اليوم، أسفل عجلات القطار بدائرة كفر صقر، أثناء عبورها شريط السكة الحديد، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى كفر صقر المركزى، بوصول طفلة عمرها 7 سنوات جثة هامدة.



وتبين من التحريات أثناء عبور الطفلة شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاه ناحية أبو الشقوق، صدمها القطار وتوفيت فى الحال، وتبين توقيع مفتش الصحة عدم وجود شبئهة جنائية فى الوفاة، وبالعرض على نيابة كفر صقر العامة، صرحت برئاسة محمد العطوي، مدير النيابة العامة بالدفن.