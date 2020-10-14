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وزير المالية السعودي يؤكد نجاح رؤية 2030 للمملكة

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 07:18 م
وزير المالية السعودي يؤكد نجاح رؤية 2030 للمملكة محمد الجدعان - وزير المالية السعودي
رويترز

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 قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، إن خطة "رؤية 2030" الرامية إلى تنويع موارد اقتصاد المملكة بدلا من الاعتماد على النفط قد "أثبتت صوابها"، وبخاصة في خضم جائحة فيروس كورونا.
 
وقال الجدعان: "أثبتت أنها الخطة السليمة. استطاع الاقتصاد أن يتعامل فعليا معها أزمة فيروس كورونا، واستطاعت الحكومة التعامل معها بطريقة ملائمة للغاية."
 
وأضاف أن صندوق الثروة السيادي السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، يستثمر لتحفيز القطاع الخاص، وأن ذلك يشمل القطاع الصناعي.
 
 

محمد الجدعان

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النفط

موسم الحج

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