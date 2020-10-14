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وزير المالية السعودى: مجموعة العشرين أنفقت 11 تريليون دولار لمواجهة كورونا

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 06:58 م
وزير المالية السعودى: مجموعة العشرين أنفقت 11 تريليون دولار لمواجهة كورونا محمد عبد الله الجدعان -وزير المالية السعودى
كتب أحمد عرفة

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قال محمد عبد الله الجدعان ، وزير المالية السعودى، أنه تم تمديد اتفاقية إعفاء الدول الأكثر فقرا من خدمة الدين، لستة أشهر، مضيفا  إن مجموعة العشرين أنفقت 11 تريليون دولار لمواجهة كورونا ، مشيرا فى  مؤتمر صحفى،  اليوم الأربعاء  ، أن مجموعة العشرين قررت تمديد مبادرة إعفاء الدول الأفقر من خدمة الديون، لتعزيز جهوزية العالم لأي وباء مستقبلا.

وأضاف وزير المالية السعودي، ملتزمون بحماية الأرواح وتحقيق تعاف اقتصادي شامل، لافتا إلى أن إنفاق مجموعة G20 لمواجهة آثار كورونا فاق 11 تريليون دولار ، وقررنا مراجعة تمديد اتفاقية الديون للدول الأفقر في اجتماعات إبريل 2021.

 

 


السعوديه

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