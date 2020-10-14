وزير الطاقة الروسى يؤكد التزام أوبك+ بخطط تخفيف تخفيضات الإنتاج

رويترز

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء، إن مجموعة أوبك+ ستبدأ تخفيف تخفيضات الإنتاج كما هو مخطط له رغم تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم.