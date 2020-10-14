وزير الطاقة الروسى يؤكد التزام أوبك+ بخطط تخفيف تخفيضات الإنتاج

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء، إن مجموعة أوبك+ ستبدأ تخفيف تخفيضات الإنتاج كما هو مخطط له رغم تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم.
وكتب نوفاك في مقال بمجلة خاصة بالوزارة "رغم بدء الموجة الثانية من الجائحة. نحن كرفاق معا، سنواصل النظر للوضع بتفاؤل ونعتقد أننا سنتمكن من زيادة الإنتاج تدريجيا".
وتخطط أوبك+ لتقليص تخفيضات الإنتاج بداية من أول يناير. وتخفض المجموعة حاليا الإنتاج بواقع 7.7 مليون برميل يوميا للمساهمة في تحقيق توازن في السوق ودعم الأسعار وخفض المخزونات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة