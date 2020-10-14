وزير الدفاع الأمريكي يحذر من برامج كوريا الشمالية الصاروخية والنووية

رويترز

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الأربعاء إن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية تشكل تهديدا عالميا للأمن بعد أن كشفت بيونجيانج عن صواريخ باليستية جديدة عابرة للقارات في عرض عسكري مطلع الأسبوع.

واستحوذ ظهور صاروخ باليستي جديد عابر للقارات خلال العرض العسكري في كوريا الشمالية على اهتمام محللين غربيين. لكن مسؤولين في كوريا الجنوبية كانوا أكثر قلقا بكثير من عرض أنظمة إطلاق صواريخ متعددة وصواريخ أخرى قصيرة المدى ستكون مناسبة لضرب أهداف في الجنوب.

وقال إسبر قبل بدء اجتماع مع نظيره الكوري الجنوبي في مقر البنتاجون "نقر بأن برامج كوريا الشمالية الصاروخية والنووية تظل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بأمن كوريا الجنوبية لكنه أضاف أن على الدولتين التوصل إلى طريقة أكثر عدلا لتقاسم تكلفة الدفاع "حتى لا تقع بشكل ظالم على عاتق دافعي الضرائب الأمريكيين".