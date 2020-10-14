وزير الخارجية التونسى يدعو لمواصلة دعم الحوار السياسي بين مختلف الأطراف الليبية

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دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندى، الدول الإفريقية إلى مواصلة دعم الحوار السياسي بين مختلف الأطراف الليبية من أجل ليبيا آمنة ومزدهرة وموحدة، وبما يساهم فى إحلال السلم في المنطقة وفي القارة الإفريقية.

وأكد الجرندي - خلال مشاركته، اليوم، الأربعاء، في فعاليات الدورة 37 للمجلس التنفيذي لوزراء الخارجية للاتحاد الإفريقي التي عُقدت عبر تقنية الفيديو يومي 13 و14 أكتوبر الجاري - أن موقف تونس، حيال القضية الليبية، قائم على ضرورة التوصل لحل سياسي (ليبي-ليبي) على أساس احترام وحدة وسيادة ليبيا بعيدًا عن التدخلات الأجنبية.

وجدد وزير الخارجية التونسي التزام بلاده بالعمل الإفريقي المشترك وبمشاريع الاتحاد الإفريقي لتحقيق السلم والرفاه لشعوب القارة، داعيًا الأشقاء الأفارقة إلى المساهمة في التفعيل الكامل للقرار 2532 الصادر عن مجلس الأمن حول جائحة "كورونا".