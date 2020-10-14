وزير التعليم يؤكد تابلت أولى ثانوى فى المديريات وتسليمه للطلاب بداية الدراسة

كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى فى مخازن المديريات منذ مدة وسوف يتم تسليمها فى الأيام الأولى من بدء العام الدراسى الجديد.



وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدم طباعة كتب المرحلة الثانوية بالكامل، حيث يعتمد طلاب صفوف من الأول حتى الثالث الثانوى على أجهزة التابلت فى التعلم مع توفير الوزارة لهم مصادر تعلم متعددة سواء على بنك المعرفة المصرى، أو منصات التعلم إضافة إلى القنوات التعليمية، حيث تم شراء أجهزة تابلت بقرابة 9 مليارات جنيه لطلاب الصفوف الثانوية منذ تطبيق التجربة 2018.





وتعتمد فلسفة التغيير فى الثانوية الجديدة على الانتقال بالطالب من سياسة الحفظ والتلقين إلى الفهم والمعرفة وإكسابه مهارات تساعده على بناء شخصيته والتعايش مع الآخرين، ويعتبر التابلت ليس هدفا فى حد ذاته بل وسيلة هدفها تمكين الطالب من الوصول إلى أكبر عدد من مصادر المعرفة سواء على بنك المعرفة أو السيرفرات نفسها التى يتم توفير فيديوهات تفاعلية وكتب خارجية ومصادر معرفة متعددة عليها ومن ثم يستطيع الطالب أن يبحث عن المعلومة وينتقل من مرحلة متلقى للمعلومة إلى مشارك فى عملية التعلم داخل الفصل.





أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تفاصيل وملامح العام الدراسى الجديد، اليوم السابع" يقدم فى التقرير التالى أيام الحضور فى كل صف دراسى للعام الدراسى الجديد.



- يبدأ العام الدراسي الجديد 2021 17 أكتوبر 2020



- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائى الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع.



ـ بالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع.

- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا.



ـ بالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.



- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادى سيكون الحضور يومين أسبوعيًا.



- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي الحضور يومين أسبوعيًا.













