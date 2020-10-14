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وزيرة الصحة : 200 لقاح ضد كورونا حول العالم في مراحل التجارب و38 أخرى قيد التجارب على البشر

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 05:22 م
وزيرة الصحة : 200 لقاح ضد كورونا حول العالم في مراحل التجارب و38 أخرى قيد التجارب على البشر الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
كتبت هند مختار

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  خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عرضاً حول آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة في سياق ذلك إلى معدل انتشار العدوى في مصر خلال الفترة الأخيرة، وتوزيع الإصابات على المحافظات المختلفة.
وتحدثت الوزيرة عن مشاركة مصر في تجربة التضامن السريرية مع منظمة الصحة العالمية، فيما يتعلق بعلاجات كوفيد - 19، والتي تتضمن مقارنة خيارات علاجية مع مستوى الرعاية لتقييم فاعلية المعالجة، وذلك من خلال إشراك مرضى من بلدان متعددة، حيث شارك من مصر 170 حالة حتى شهر سبتمبر الماضي.
إلى جانب ذلك، نوهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إلى قيام وفد من منظمة الصحة العالمية، يضم خبراء واستشاريين في مجال تصنيع اللقاحات، بإجراء زيارة ميدانية على مدار 3 أيام؛ لتقييم ومراجعة القدرة الإنتاجية لخطوط الإنتاج بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وتقييم قدرة مصر على إنتاج اللقاح ، من حيث الجودة والإمكانية وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، ومراجعة معايير التصنيع؛ تمهيدا لاعتماد منشآت فاكسيرا لتصنيع لقاح فيروس كورونا فور ثبوت فاعليته.
كما نوهت إلى أنه يوجد حوالى 200 لقاح حول العالم في مراحل التجارب المختلفة، إلى جانب 38 لقاحا قيد التجارب على البشر، منها حوالي ٨ – 9 لقاحات دخلت المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية، التي تتم على المتطوعين الذين يتراوح عددهم ما بين 30 – 60 ألف متطوع، في نهاية العام الحالي، وبعدها يتم تحديد مدى فاعلية وأمان اللقاح للتصنيع واستخدامه للجمهور.
وأشارت الوزيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية تقوم بإعداد آلية لتوفير اللقاحات وكل الأدوات الخاصة بفيروس كورونا المستجد وتسعى لتوفير 2 مليار جرعة من اللقاح، ليتم توزيعها بالتساوي على المستوى العالمي عن طريق covax .
 

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