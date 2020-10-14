هيئة أمريكية توصى بتجديد منح شهادة الأيزو لجامعة حلوان



وأكد الدكتور ماجد نجم فى بيان صادر عن جامعة حلوان، أن الجامعة تتخذ خطوات إيجابية فاعلة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في ضوء المواصفات والمعايير القومية والدولية للجودة والاعتماد، حرصت فيها الجامعة على وضع سياسة للجودة تعزز من قدراتها المؤسسية والأكاديمية, وتيسر متابعة تطبيق نظم ضمان الجودة، موضحا أن الجامعة تبذل قصارى جهدها للوصول إلى درجة الجودة وتحقيق أهدافها المنشودة.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن الزيارة أسفرت عن رفع التوصية باستمرار صلاحية شهادة الأيزو (ISO 9001-2015) من هيئة سنتريور الأمريكية للجودة والاعتماد لمدة عام، مؤكدا أن هذه المرة تعد السادسة لجامعة حلوان في الحصول شهادة الأيزو، وأن الجامعة تسعى دائما للوصول للقمة والحفاظ عليها في هذا المجال.

ووجه رئيس جامعة حلوان الشكر والتقدير في ختام زيارة هيئة الجودة للقيادات الجامعية ولفريق وحدة جودة النظم الإدارية, وللمراجعين ولجميع العاملين بالجامعة والمشاركين لتفانيهم في العمل, كما أثنى على المظهر المشرف الذي ظهرت به الجامعة أثناء زيارة هيئة سنتريور, مشيرًا إلى أن منظومة العمل الجماعي تناغمت وكانت حريصة على أن تستمر راية جامعة حلوان عالية.

وأكدت الدكتورة هناء الحسيني مدير مركز ضمان الجودة أن الزيارة بدأت بالاجتماع الافتتاحي لاستعراض الوضع الحالي للجامعة من تطبيق معايير جودة النظم الإدارية طبقا لمواصفات الأيزو ( 9001 : 2015), بالإضافة إلى مراجعة اللجنة للوثائق والسجلات وقياس العمليات والتأكد من تطبيق سياسة الجودة والقدرة على تحقيق أهدافها.

و قام الوفد بالمراجعة في اليوم الأول على الإدارة العامة للحسابات والموازنة، ومكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والإدارة العامة للشئون الهندسية، ومكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومكتب نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة، ومكتب أمين الجامعة المساعد لشئون البيئة.

كما قامت الهيئة بالمراجعة في اليوم الثاني على الإدارة العامة للمشتريات والمخازن، والإدارة العامة للمكتبات، والإدارة العامة للعلاقات الثقافية، والإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب، والإدارة العامة للشئون الإدارية، والإدارة العامة للشئون القانونية.