هولندا تفرض إغلاقا جزئيا لمدة أسبوعين لارتفاع إصابات كورونا اعتبارا من اليوم

كتبت ــ هناء أبو العز

أكد مارك روتيه، رئيس الوزراء الهولندى، عن فرض إغلاق جزئى، اعتباراً من اليوم الأربعاء، سيشمل غلق الحانات والمقاهي والطاعم، وذلك على خلفية ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وكشف رئيس الحكومة أن مدة الإغلاق ستسمر لأسبوعين على الأقل، مضيفاً: الوضع مقلق في جميع مناطق البلاد تقريبًا، في الأسبوع الماضي ، سجلت السلطات ما يقرب من 44 ألف إصابة جديدة، بزيادة 60 % عن الأسبوع السابق .

وكانت السلطات الصحية الهولندية، قد سجلت أمس الثلاثاء، 7400 إصابة جديدة، بزيادة حوالي 550 عن المعدل المسجل يوم الاثنين، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها معدل الإصابة حاجز 7000 إصابة، منذ ظهور المرض في آذار الماضي.

إلى جانب ذلك، شملت الإجراءات الهولندية، حظر بيع المشروبات الكحولية بعد الساعة 8 مساءاً، طيلة فترة الإغلاق، ومنع استقبال أكثر من 3 ضيوف داخل المنازل بشكل يومي، بالإضافة إلى مناشدة المواطنين عدم استخدام الحافلات والقطارات إلا في الحالات العاجلة والطارئة.

كما شددت الإجراءات الجديدة على شرط ارتداء القناع الواقي في جميع الأماكن العامة مثل المتاجر والمتاحف والمكتبات، في حين دعا رئيس الحكومة الشعب الهولندي للتعامل مع الواقع الحالي بمسؤولية ووعي.

وبحسب الإحصائيات الرسمية، فإن العاصمة أمستردام ومدينة روتردام، الأكثر تضرراً خلال الأسبوع الماضي، مشرةً إلى أن كل منهما سجلت 410 حالة إصابة لكل 100 ألف مواطن.