نياحة راهب بدير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر عن عمر يناهز 56 عاماً.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن دير الأنبا باخوميوس الشايب بمحافظة الأقصر، عن نياحة القس صموئيل الشايب، أحد رهبان دير الشايب بالأقصر، عن عمر بلغ 56 سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من 17 سنة، وأقيمت صلوات تجنيز الراهب القس صموئيل الشايب، بدير الشايب بالأقصر، وصلى الصلوات صاحبا النيافة الأنبا سلوانس أسقف ورئيس الدير والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، ومجمع رهبان الدير.

ومن جانبه، تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بخالص العزاء لنيافة الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، ولمجمع رهبان الدير، في رحيل الراهب المبارك القس صموئيل الشايب، طالباً لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث في مجمع الأبكار.

وولد الراهب القس صموئيل الشايب، وهو أحد رهبان دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، بالإسكندرية يوم 12 أكتوبر 1964 والتحق بالدير يوم 17 نوفمبر 1999 وترهب في 1 مارس 2003، ونال درجة القسيسية يوم 7 ديسمبر 2013.

وأعلن دير الشهيد مارجرجس بجبل الرزيقات غرب محافظة الأقصر، أنه بناء على تعليمات قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والرئيس الأعلي للدير، واللجنة البابوية المشرفة على احتفالات الدير، تقرر اقتصار إحتفالات الدير لهذا العام 2020 على الزيارة فقط لمنع التجمعات وحماية المواطنين من العدوى.

وأضافت اللجنة البابوية المشرفة على احتفالات الدير، فى بيان صحفى، أنه تقرر عدم وجود مبيت أو إقامة خيام أو محلات داخل أو خارج الدير نهائياً، مع وجود أقامة قداسات يومية، وذلك خلال فترة الاحتفال والتي تبدأ في 10 نوفمبر وتنتهي 16 نوفمبر 2020 المقبل، حيث أنه يجب على جميع الزوار مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية المقررة من وزارة الصحة في هذا الشأن، وارتداء الكمامة - ماسك طبي – مع مراعاة التباعد الاجتماعى لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.



نياحة راهب بدير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر



نياحة راهب بدير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر



نياحة راهب بدير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر