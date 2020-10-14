اليوم السابع
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نيابة الدخيلة تقرر حبس عاطل لحيازته 40 طربة حشيش بالإسكندرية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 12:27 م
نيابة الدخيلة تقرر حبس عاطل لحيازته 40 طربة حشيش بالإسكندرية حبس - ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 40 طربة حشيش بقصد الإتجار بها على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة مباحث مكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجله، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة متخذا منطقة الدخيلة لترويجها.

تم عمل كمين وألقي القبض علي المتهم وبتفتيشه عثر بحوزة علي 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 

 


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