نقيب المعلمين يشكر الرئيس لتعيينه عضوا بالشيوخ ويضع أوضاع المدرس بالأولويات

كتبت آية دعبس

قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، إن اختياره ضمن قائمة الـ100 المعينين فى مجلس الشيوخ، ثقة كبيرة، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على تقديره واختياره لنقيب المعلمين، عضوا فى مجلس الشيوخ، مؤكدا أنه سيعمل على دعم قضايا المعلمين خاصة والعملية التعليمية بشكل عام.

وأوضح الزناتى، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن أعداد المعلمين تتعد الـ2 مليون معلم، وتحسين أوضاعهم سيكون ضمن أولويات عمله.

كان قد نشر اليوم السابع، أسماء أبرز المعينين في مجلس الشيوخ، من الكوادر المهنية المرموقة والشخصيات العامة، ورؤساء الأحزاب ، واتسمت القائمة بالتميز والتوازن ومراعاة تمثيل كافة التخصصات المهنية التي تحمل خبرات نوعية في مجالاتها ، بالإضافة إلى التمثيل القوى للمرأة.