نقيب التمريض بعد تعيينها بمجلس الشيوخ: اختيار الرئيس لى يؤكد حرصه على العدالة الاجتماعية

كتبت آية دعبس

وجهت الدكتور كوثر محمود، نقيب التمريض، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لثقته فى التمريض المصرى، واختياره لها ضمن قائمة الـ100 المعينين بمجلس الشيوخ، باعتبارها ممثلة لكل أعضاء هيئات التمريض فى مصر.

وأضافت كوثر، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع":"رغم كل الانجازات التى حققها الرئيس طوال الفترة الماضية، إلا أنه مازال يؤكد أن مصر كل يوم تتغير للأفضل، فلأول مرة فى تاريخ التمريض أن يشعر أنه لا وجود للطبقية فى الاختيار، ولأول مرة أن يتم اختيار التمريض فى مجلس الشيوخ، وذلك يؤكد على أن الرئيس حريص على تحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع شأن المهن، وتقديره لمهنة التمريض، وهو أمر طالما افتقده العاملون فى التمريض".

وتابعت نقيب التمريض: أعد الرئيس كممثل للتمريض، بأن نقوم بواجبنا وأن نكون قادرين على مواكبة نشاط الرئيس وانجازاته، وأن نكون عند حسن ظنه، مشيرة إلى أن أولويات عملها فى مجلس الشيوخ هى: قانون مزاولة مهنة التمريض، وأن كافة القوانين التى سيتم عرضها على المجلس يتم العمل عليها بكل اهتمام وتركيز، بالإضافة إلى ملف الصحة بشكل عام.

كان قد نشر اليوم السابع، أسماء أبرز المعينين في مجلس الشيوخ، من الكوادر المهنية المرموقة والشخصيات العامة، ورؤساء الأحزاب ، واتسمت القائمة بالتميز والتوازن ومراعاة تمثيل كافة التخصصات المهنية التي تحمل خبرات نوعية في مجالاتها ، بالإضافة إلى التمثيل القوى للمرأة.