اليوم السابع
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نائب محافظ سوهاج يلتقى شباب مبادرة "شباب يدير شباب"

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 06:10 م
نائب محافظ سوهاج يلتقى شباب مبادرة "شباب يدير شباب" جانب من اللقاء
سوهاج محمود مقبول

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التقى أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج، اليوم مع شباب مبادرة " شباب يدير شباب" التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة عام 2018 لتحفيز الشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية للشباب، بحضور جاد الزناتى مدير عام الشباب بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج، ومتدرب البرنامج الرئاسى EPLP، وعدد من شباب المبادرة .

ورحب القاضى بشباب المبادرة معربا عن تقديره لما تبذله وزارة الشباب والرياضة، وما يبذلونه الشباب من جهد، مؤكدا على دعم الوزير المحافظ لهم، وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ فعاليات المبادرة من "لقاءات، وبطولات قومية، ومسابقات ثقافية، وماراثونات رياضية "، واستمع إلى أفكارهم ومقترحاتهم بشأن إقامة لقاءات دورية بالشباب، وتنشيط السياحة الداخلية بسوهاج، وتوعية كبار السن بكيفية التعامل مع التكنولوجيا بشكل عام، لافتا إلى حرص المحافظة على تحفيز الشباب لطرح أفكار ومشروعات ومبادرات جديدة تخدم سوهاج، ونشر الثقافة الرياضية والتى تعد "أسلوب حياة" للشباب.

وأوضح مدير عام الشباب بالمديرية أن المبادرة التى تتبناها الوزارة ترتكز على تكوين مجموعات من الشباب المتطوعين فى كل المحافظات يتواصلون مع نظرائهم من الشباب للتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم من برامج ومشروعات الوزارة للقيام بتنفيذها، بالإضافة إلى عقد لقاءات حوارية مع المسئولين؛ لتبادل الآراء، وطرح الاستفسارات حول مختلف القضايا.

وقال أحمد عبد العزيز محمد منسق المبادرة من الشباب إن المبادرة تضم عدة لجان منها "الموارد البشرية، العلاقات العامة، العمليات، ولجنة السوشيال ميديا"، مشيرا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تنظم مجموعة من المعسكرات التدريبية للشباب المشاركين بالمبادرة لإعدادهم وصقل مهاراتهم، كما تعمل المبادرة على نشر أنشطة الوزارة فى المحافظات والجامعات المصرية، وتنظيم الماراثونات الرياضية، والمشاركة فى تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى مثل " بطولة كأس الأمم الإفريقية " .

واضاف أن المبادرة تهدف إلى التواصل والعمل مع الشباب ومن أجلهم، ودمج الشباب بشكل أكثر فاعلية فى أنشطة المجتمع، وكذلك إتاحة فرصة للشباب للمشاركة فى فاعليات الوزارة، وبناء وتنمية قدرات الشباب، وتفعيل كافة المبادرات والمشروعات الشبابية.

 

نائب محافظ سوهاج يلتقى شباب مبادرة شباب يدير شباب (1)
نائب محافظ سوهاج يلتقى شباب مبادرة شباب يدير شباب 

 

نائب محافظ سوهاج يلتقى شباب مبادرة شباب يدير شباب (2)
نائب محافظ سوهاج يلتقى شباب مبادرة شباب يدير شباب 

 

نائب محافظ سوهاج يلتقى شباب مبادرة شباب يدير شباب (3)
نائب محافظ سوهاج يلتقى شباب مبادرة شباب يدير شباب 

 

 


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