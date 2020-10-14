نائب محافظ جنوب سيناء تزور معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية

جنوب سيناء- فايزة مرسال

زارت المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء لليوم الثالث على التوالى معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، للوقوف ومتابعة المشاركين فى معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس فى الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر الجاري.

ويخصص معرض تراثنا عدد من الأجنحة لعرض إبداعات السيدات البدويات من مشغولات يدوية ومنتجات من خير الطبيعة بأرض سيناء المقدسة وعلى رأسهم منتجات تجلى التى تم الإعلان عنها بحضور الرئيس يوم الافتتاح.

تأتى المشاركة فى إطار حرص جهاز تنمية المشروعات على التعاون مع كافة الجهات المعنية بهذه الفنون والحرف اليدوية وإتاحة الفرصة لهؤلاء المبدعين والصناع المهرة للمشاركة فى معرض تراثنا الذى ينظمه الجهاز سنويا للترويج لمنتجات هذه الحرف ومساعدة أصحابها على الانتشار الثقافى ونقل خبراتهم الإبداعية والتوسع فى تسويق وترويج منتجاتهم والحفاظ على العديد من الحرف اليدوية النادرة من الإندثار.

وتقول حنان البدرى إحدى العارضات إنها تشارك فى المعرض بمنتجات البدوية التراث السناوي، مشيرا إلى المعرض يضم العديد من المنتجات السناوية، وذلك من خلال دعم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء للتسويق المنتجات السناوية وإتاحة فرص العمل والتعرف احتياجات السوق.

وأضافت أنها تشارك فى جميع المعرض، وهذا المعرض يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين للشراء.