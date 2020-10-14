نائب محافظ القليوبية تشهد محاكاة الانتخابات البرلمانية لذوى الاحتياجات الخاصة

القليوبية إبراهيم سالم

شاركت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، بنموذج محاكاة لذوى الاحتياجات الخاصة بمكتبة مصر العامة للتوعية بأهمية المشاركة بانتخابات مجلس النواب، جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وفى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالدعم والاهتمام بذوى القدرات الخاصة والهمم، والعمل الدائم على دمجهم فى كافه أنشطة الدولة.

وأوضحت نائب محافظ القليوبية، أنه تم تنفيذ محاكاة للانتخابات البرلمانية وجلسات النواب، كونها تمثل تحديًا مهمًا يجسد الرغبة الوطنية فى إثراء الشفافية والتشاركية على خارطة الحياة السياسية، وذلك فى إطار إنماء روح الوطنية لدى الشباب وذوى الهمم.

وتم عمل محاكاة للعملية الانتخابية كاملة "الاستجواب _ طلب الإحاطة _ والبيان العاجل، وغيرها"، لتنمية الوعى بأهميتها لجميع أفراد الشعب، وذلك من مؤسسة البنين للأيتام ومؤسسة ابتسم لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بحضور نهلة مسلم مدير مكتبة مصر العامة ببنها.

كما ألقى الدكتور مصطفى كمال رئيس مجلس أمناء مؤسسة "ابتسم لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة" محاضرة عن الدمج وضرورة تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة، فيما ألقت منى أبوطالب مسئول ذوى الاحتياجات الخاصة وتنمية المهارات بالمكتبة محاضرة عن سير الانتخابات وتنفيذ محاكاة للانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى ألقاء سماح برهومة مسئول تنمية المهارات بالمكتبة محاضرة عن اختصاصات مجلس النواب.

خلال المحاكاة



محاكاة مجلس النواب