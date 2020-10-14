اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 06:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب محافظ القليوبية تشهد محاكاة الانتخابات البرلمانية لذوى الاحتياجات الخاصة

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 06:07 م
نائب محافظ القليوبية تشهد محاكاة الانتخابات البرلمانية لذوى الاحتياجات الخاصة خلال مشاركة نائب محافظ القليوبية بمحاكاة الانتخابات البرلمانية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شاركت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، بنموذج محاكاة لذوى الاحتياجات الخاصة بمكتبة مصر العامة للتوعية بأهمية المشاركة بانتخابات مجلس النواب، جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وفى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالدعم والاهتمام بذوى القدرات الخاصة والهمم، والعمل الدائم على دمجهم فى كافه أنشطة الدولة.

وأوضحت نائب محافظ القليوبية، أنه تم تنفيذ محاكاة للانتخابات البرلمانية وجلسات النواب، كونها تمثل تحديًا مهمًا يجسد الرغبة الوطنية فى إثراء الشفافية والتشاركية على خارطة الحياة السياسية، وذلك فى إطار إنماء روح الوطنية لدى الشباب وذوى الهمم.

وتم عمل محاكاة للعملية الانتخابية كاملة "الاستجواب _ طلب الإحاطة _ والبيان العاجل، وغيرها"، لتنمية الوعى بأهميتها لجميع أفراد الشعب، وذلك من مؤسسة البنين للأيتام ومؤسسة ابتسم لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بحضور نهلة مسلم مدير مكتبة مصر العامة ببنها.

كما ألقى الدكتور مصطفى كمال رئيس مجلس أمناء مؤسسة "ابتسم لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة" محاضرة عن الدمج وضرورة تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة، فيما ألقت منى أبوطالب مسئول ذوى الاحتياجات الخاصة وتنمية المهارات بالمكتبة محاضرة عن سير الانتخابات وتنفيذ محاكاة للانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى ألقاء سماح برهومة مسئول تنمية المهارات بالمكتبة محاضرة عن اختصاصات مجلس النواب.

خلال المحاكاة

خلال المحاكاة

 

محاكاة مجلس النواب
محاكاة مجلس النواب

 

نائبة محافظ القليوبية مع الاطفال المشاركي بالمحاكاة
نائبة محافظ القليوبية مع الاطفال المشاركي بالمحاكاة

 


اخبار القليوبية

اخبار مصر

ذوى الاحتياجات الخاصة

تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة

مكتبة مصر العامة ببنها

الانتخابات البرلمانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نائب محافظ القليوبية تضبط سيارة تلقى المخلفات فى مصرف سندبيس بالقناطر

الأحد، 11 أكتوبر 2020 06:03 م

نائب محافظ القليوبية وفريق البرنامج الرئاسى يتابعون استعدادت مدارس المحافظة

الأحد، 11 أكتوبر 2020 03:20 م

نائب محافظ القليوبية تتفقد مشروعات برفقه أعضاء البرنامج الرئاسى

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 01:01 م

نائب محافظ القليوبية يستقبل متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة

الأحد، 04 أكتوبر 2020 11:44 ص

نائب محافظ القليوبية تضبط سيارة تلقي المخلفات على نزلة الدائري بقليوب

السبت، 03 أكتوبر 2020 06:21 م

نائب محافظ القليوبية تتفقد منظومة النظافة بالمحطة الوسيطة بشبرا.. صور

الخميس، 01 أكتوبر 2020 06:26 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قرينة الرئيس السيسى تزور معرض تراثنا وتؤكد: تحية شكر وتقدير للأيدى المصرية المبدعة

قرينة الرئيس السيسى تزور معرض تراثنا وتؤكد: تحية شكر وتقدير للأيدى المصرية المبدعة

الصحة تدشن موقعا إلكترونيا لتلقى طلبات المتطوعين للتجارب السريرية للقاح كورونا

الصحة تدشن موقعا إلكترونيا لتلقى طلبات المتطوعين للتجارب السريرية للقاح كورونا

أهالي طنطا يلقنون "متسول" علقة ساخنة ويقيدونه بالحبال لمحاولته التحرش بطفلة

أهالي طنطا يلقنون "متسول" علقة ساخنة ويقيدونه بالحبال لمحاولته التحرش بطفلة

"نيوزويك" تؤكد اعتقاد ثلث الأمريكيين فقط في نزاهة الانتخابات الرئاسية

"نيوزويك" تؤكد اعتقاد ثلث الأمريكيين فقط في نزاهة الانتخابات الرئاسية

"الصحة" تكشف 2300 متطوع حصلوا على لقاح كورونا ضمن التجارب السريرية.. واللجنة العلمية لكورونا: جميع المتطوعون بحالة صحية جيدة.. وتؤكد: قياس الأجسام المضادة وكفاءتها خلال 45 يوما من الجرعة الأولي والثانية

"الصحة" تكشف 2300 متطوع حصلوا على لقاح كورونا ضمن التجارب السريرية.. واللجنة العلمية لكورونا: جميع المتطوعون بحالة صحية جيدة.. وتؤكد: قياس الأجسام المضادة وكفاءتها خلال 45 يوما من الجرعة الأولي والثانية

رئيس الأركان يشهد المناورة " ردع - 2020 " بالمنطقة المركزية العسكرية.. فيديو

رئيس الأركان يشهد المناورة " ردع - 2020 " بالمنطقة المركزية العسكرية.. فيديو

المدارس اليابانية تكشف استعدادات العام الدراسى الحضور 4 أيام أسبوعياً

المدارس اليابانية تكشف استعدادات العام الدراسى الحضور 4 أيام أسبوعياً

النقل: غدا أول أيام تطبيق نظام التذاكر المخفضة لكبار السن

النقل: غدا أول أيام تطبيق نظام التذاكر المخفضة لكبار السن

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 14-10-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 14-10-2020

تعرف على أبرز عقوبات واشنطن على إيران قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية

تعرف على أبرز عقوبات واشنطن على إيران قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية

إطلاق أول مسح بمصر للكشف عن سرطان الرحم بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية غدا

إطلاق أول مسح بمصر للكشف عن سرطان الرحم بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية غدا

تفاصيل سقوط مدرس من الدور الثالث لعلمه بوجود حملة على سنتر الدروس الخصوصية

تفاصيل سقوط مدرس من الدور الثالث لعلمه بوجود حملة على سنتر الدروس الخصوصية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة