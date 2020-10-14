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نائب محافظ أسوان تقوم بجولة تفقدية لمدارس كوم أمبو.. صور

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 02:30 م
نائب محافظ أسوان تقوم بجولة تفقدية لمدارس كوم أمبو.. صور جولة نائب محافظ أسوان على مدارس كوم امبو
أسوان - صلاح المسن

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تفقدت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، مدينة كوم امبو للاطمئنان على مدى جاهزية المدارس إستعدادا لبدء العام الدراسى الجديد 2020 / 2021 م حيث قامت نائب محافظ أسوان، بجولة تفقدية على مدارس قرى مركز كوم امبو ، وشملت الجولة متابعة حضانة الهدى بقرية أبو وير ومدرسة اقليت الإبتدائية ومدرسة على ابن أبى طالب ومدرسة الرغامة البلد الإبتدائية .

من ناحية أخرى تواصل الأجهزة التنفيذية داخل نطاق محافظة أسوان ، جهودها للاستعداد لانطلاق العام الدراسى الجديد 2020/2021 .

وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته لمديرى التعليم ورؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الميدانى على مختلف مدارس المحافظة ، وهو الذى سيتوازى مع قيام الأتوبيس الطائر التابع للمحافظ بزيارات مفاجئة للمدارس بهدف التأكد من جاهزيتها واستقرار العملية التعليمية.

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة أن تشمل خطة المتابعة الميدانية الاطمئنان على إنهاء كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل المدارس، بالتنسيق مع مديرية الصحة سواء من التعقيم والتطهير للفصول وقاعات الأنشطة، بجانب توفير جهاز الكشف الحرارى وارتداء الكمامات للمعلمين والعاملين، بالإضافة إلى زائرة صحية وغرفة للعزل، فضلاً عن تحقيق التباعد المطلوب داخل الفصول حتى لا يزيد عدد الطلاب عن 20 طالب بكل فصل.

ولفت المحافظ، إلى أهمية الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة ومراجعة سلامة المبانى والأسوار وغرف التعليم من بعد مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية ، علاوة على الإسراع بتسليم الكتب المدرسية وتحقيق التوزيع المطلوب للمعلمين لسد العجز ، فضلاً عن وضع جدول لفصول التقوية والإعلان عنها.

 

نائب المحافظ تقوم بجولة تفقدية لمدارس كوم امبو (1)
جولة نائب محافظ أسوان على مدارس كوم امبو 

 

نائب المحافظ تقوم بجولة تفقدية لمدارس كوم امبو (3)
جولة نائب محافظ أسوان على مدارس كوم امبو 

نائب المحافظ تقوم بجولة تفقدية لمدارس كوم امبو (4)

جولة نائب محافظ أسوان على مدارس كوم امبو 

نائب المحافظ تقوم بجولة تفقدية لمدارس كوم امبو (5)

جولة نائب محافظ أسوان على مدارس كوم امبو 

نائب المحافظ تقوم بجولة تفقدية لمدارس كوم امبو (10)

جولة نائب محافظ أسوان على مدارس كوم امبو 

نائب المحافظ تقوم بجولة تفقدية لمدارس كوم امبو (14)

جولة نائب محافظ أسوان على مدارس كوم امبو 

نائب المحافظ تقوم بجولة تفقدية لمدارس كوم امبو (17)

جولة نائب محافظ أسوان على مدارس كوم امبو 

نائب المحافظ تقوم بجولة تفقدية لمدارس كوم امبو (18)

جولة نائب محافظ أسوان على مدارس كوم امبو 

نائب المحافظ تقوم بجولة تفقدية لمدارس كوم امبو (19)

جولة نائب محافظ أسوان على مدارس كوم امبو 

نائب المحافظ تقوم بجولة تفقدية لمدارس كوم امبو (20)

جولة نائب محافظ أسوان على مدارس كوم امبو 

نائب المحافظ تقوم بجولة تفقدية لمدارس كوم امبو (21)

جولة نائب محافظ أسوان على مدارس كوم امبو 

نائب المحافظ تقوم بجولة تفقدية لمدارس كوم امبو (22)

جولة نائب محافظ أسوان على مدارس كوم امبو 

نائب المحافظ تقوم بجولة تفقدية لمدارس كوم امبو (23)

جولة نائب محافظ أسوان على مدارس كوم امبو 

 

 


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