ميناء الإسكندرية يتصدر قائمة الأكبر تصديرا للمنتجات المصرية يوليو الماضى

كتب: مدحت عادل

تصدر ميناء الإسكندرية قائمة الموانئ الأكثر تصديرا للمنتجات المصرية، وفق بيانات حكومية، حيث بلغ إجمالي صادراته نحو 405 مليون 367 ألف دولار في شهر يوليو الماضي، يليه في المركز الثاني ميناء السويس، حيث بلغت قيمة صادراته نحو 304 مليون و115 ألف دولار في نفس الشهر.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء باقي صادرات أبرز الموانئ، حيث سجل ميناء الدخيلة صادرات بقيمة 189 مليون و529 ألف دولار في شهر يوليو الماضي، مقابل 181 مليون و899 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 7 ملايين و630 ألف دولار، يليه ميناء دمياط والذي سجل صادرات قيمتها 170 مليون و220 ألف دولار، مقابل 153 مليون و224 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت 16 مليون و996 ألف دولار.

وسجل ميناء بورسعيد صادرات قيمتها 84 مليون و516 ألف دولار، بينما بلغت صادرات الموانئ الأخرى نحو 296 مليون و195 ألف دولار.

أما بالنسبة للمطارات، فقد بلغت قيمة صادراتها نحو 629 مليون و413 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل 610 مليون و583 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 18 مليون و830 ألف دولار.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغت 2.28 مليار دولار خلال شهر يوليو 2020، مقابل 4.73 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق له 2019 بنسبة انخـفاض قدرها 51.8٪.