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ميركل تهنئى رئيس وزراء الأردن الجديد وتؤكد: ألمانيا مستعدة لدعم بلاده فى مواجهة كورونا

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 04:53 م
ميركل تهنئى رئيس وزراء الأردن الجديد وتؤكد: ألمانيا مستعدة لدعم بلاده فى مواجهة كورونا أنجيلا ميركل
كتبت: هناء أبو العز

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هنأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، رئيس وزراء المملكة الأردنية  الجديد بشر الخضاونة، المكلف بتشكيل حكومة جديدة، بعد  استقالة حكومة عمر الرزاز.

وقالت ميركل: بلدك شريك وثيق وقيِّم لألمانيا في منطقة عليها أن تتكيف مع تطورات الأزمة وتسعى جاهدة لتحقيق المزيد من الاستقرار، مشيرة ضرورة استمرار العلاقات الطيبة والودية بين بلدينا في التطور والتعمق بشكل إيجابي في المستقبل.

وأشارت أنجيلا ميركل، إلى أن وباء الكورونا فرض تحديات ضخمة على المجتمع الدولي، وتعد العواقب الصحية والاقتصادية والاجتماعية لـ COVID-19 مرهقة لكل بلد.

وأكدت ميركل أنه من الضروري اتباع نهج دولي منسق لاحتوائها، وأن  ألمانيا على استعداد لمواصلة دعم الأردن في التغلب على هذه الأزمة.

 


أنجيلا ميركل

ألمانيا

رئيس الاردن

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