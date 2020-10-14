اليوم السابع
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خالد صلاح
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منظمة الصحة العالمية تحذر من موت 10 آلاف طفل شهريا جراء سوء التغذية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 03:39 م
منظمة الصحة العالمية تحذر من موت 10 آلاف طفل شهريا جراء سوء التغذية المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس
رويترز

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إن عشرة آلاف طفل آخرين قد يموتون كل شهر هذا العام بسبب سوء التغذية الناتج عن تداعيات جائحة كوفيد-19.

وذكر الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، متحدثا في مؤتمر لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، أنه يتوقع زيادة بنسبة 14 بالمئة هذا العام في عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية جراء الجائحة.

ويعني هذا أن 6.7 مليون طفل آخرين سيعانون من سوء التغذية معظمهم في أفريقيا جنوبي الصحراء وفي جنوب آسيا. وقال جيبريسوس "لقد تسببت الجائحة في اختلالات خطيرة في الخدمات الأساسية والتحصين وخدمات الأمومة وتغذية الأطفال وتنظيم الأسرة وغير ذلك".

وأضاف "لا يمكن أن نقبل بعالم يستطيع فيه الأغنياء أن يحصلوا على طعام صحي بينما لا يكترث أحد بالفقراء".

 

 


منظمة الصحة العالمية

تيدروس أدهانوم جيبريسوس

كورونا

سوء التغذية

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