اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 01:44 م
خالد صلاح
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مقتل فلسطينى فى شجار مع زميله بمخيم عين الحلوة فى لبنان

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 12:49 م
مقتل فلسطينى فى شجار مع زميله بمخيم عين الحلوة فى لبنان عين الحلوة - أرشيفية
وكالات

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أدى اشتباك فردى بالأسلحة بين فلسطينيين في مخيم عين الحلوة في لبنان، إلى مقتل أحدهما، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، حيث تطور إشكال فردي ليلا بين فلسطينيين داخل مخيم عين الحلوة، إلى إطلاق نار، ما أدى إلى إصابة أحدهم إصابة خطيرة ووفاته بعد نقله إلى المستشفى.

وتوقف إطلاق النار قبالة منتصف الليل، بعد اتصالات عاجلة بين قيادات قوات الأمن الوطني والقيادة السياسية الفلسطينية العليا، لمعالجة الإشكال وتداعياته، على أن يتم تسليم مطلقي النار إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية.

 

 


لبنان

مخيم عين الحلوة

فلسطينيون

لاجئون فلسطينيون

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