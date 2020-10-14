اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 01:37 م
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مقتل جندى باكستانى وإصابة آخر فى إطلاق نار عبر الحدود الأفغانية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 12:16 م
مقتل جندى باكستانى وإصابة آخر فى إطلاق نار عبر الحدود الأفغانية الجيش الباكستانى ـ صورة أرشيفية
إسلام آباد (أ ش أ)

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أعلن الجيش الباكستانى مقتل جندى وإصابة آخر فى إطلاق نار عبر الحدود الأفغانية فى منطقة باجور بإقليم خيبر باختون خوا بشمال غرب باكستان، وأوضحت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستانى - في بيان نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء، أن مسلحين أطلقوا النار على موقع للجيش الباكستانى على طول الحدود الباكستانية الأفغانية فى باجور، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر بجروح.

وكانت الشرطة الباكستانية، أعلنت إصابة 7 أشخاص على الأقل، إثر انفجار قنبلة يدوية بمدينة (كويتا) الواقعة جنوب غرب باكستان، وأوضحت الشرطة - في بيان نقلته قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الأربعاء، أن شخصا مجهولا قام بإلقاء القنبلة، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بينهم طفلان.

وأضاف البيان انه جاري التحقيق في الهجوم للوقوف على ملابساته.

 

 


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