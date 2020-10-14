مقتل جندى باكستانى وإصابة آخر فى إطلاق نار عبر الحدود الأفغانية

وكانت الشرطة الباكستانية، أعلنت إصابة 7 أشخاص على الأقل، إثر انفجار قنبلة يدوية بمدينة (كويتا) الواقعة جنوب غرب باكستان، وأوضحت الشرطة - في بيان نقلته قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الأربعاء، أن شخصا مجهولا قام بإلقاء القنبلة، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بينهم طفلان.