مفوض الاتحاد الأوروبى للسياسة الخارجية يدخل عزلة ذاتية بسبب كورونا

كتب أحمد عرفة

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل، أنه دخل عزلة ذاتية بعد الكشف عن إصابة مرافق له بفيروس كورونا خلال زيارته إلى إثيوبيا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن إنه بعد رحلة إلى إثيوبيا الأسبوع الماضي، ثبتت إصابة أحد أعضاء الوفد المرافق له بفيروس كورونا.

وتابع مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن: "نتيجة الفحوصات التى أجريت لى بعد عودتى من إثيوبيا جاءت كلها سلبية.. سأعزل نفسي وفقا للأنظمة الحالية وسأنتظر الاختبار الثاني".