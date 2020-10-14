مطران الكاثوليك بأبو قرقاص يكرم خريجى الجامعات

كتب مايكل فارس

كرم الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، خريجى الجامعات، بكنيسة السيدة العذراء بالبربا، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة رعاة كنائس منطقة غرب أبو قرقاص، حيث بدأ الاجتماع بالصلاة الافتتاحية.

وبحسب بيان للكنيسة الكاثوليكية، اليوم الأربعاء، ألقى الأنبا بشارة كلمة عن الصلاة فى حياة الشباب، كما تضمن الاحتفال توزيع الهدايا التذكارية على الخريجين.

وقد زار الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك المدارس الكاثوليكية بملوى وهي، مدارس"الراعى الصالح - راهبات سيدة الرسل والحضانات الملحقة بها"، السبت الماضى، لمتابعة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وكان فى استقباله الأب يوسف أنور مسئول المدارس، كما أكد نيافته على أهمية التعليم ودور المدارس الكاثوليكية، التي تتميز بالرعاية والاهتمام بأبناء الإيبارشية.

كان الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، قد ترأس حفل تكريم الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، من أبناء الكنيسة في المحافظة، وذلك بكاتدرائية أم النعم الإلهية بأبو قرقاص.

وقالت الكنيسة الكاثوليكية، إن القمص يونان إستمالك، والأب إسحق مهيب، استقبلا المطران، الذى أكد في كلمته خلال حفل التكريم، للشباب الناشئ على أهمية عيش حياة الالتزام والشهادة على خُطَى الطوباوي كارلو أكوتيس، مشيرة إلى أن عدد الشباب المكرم يبلغ 31 طالبًا، حيث وزع المطران مع الآباء الكهنة الحاضرين الجوائز التشجيعية على الطلاب، كما تمنى نيافة الأنبا بشارة لهم التوفيق فى المرحلة الثانوية.