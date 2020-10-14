مصرع 3 مواطنين وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم مروع بين سيارتين بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

لقى 3 مواطنين مصرعهم وأصيب 6 آخرون فى تصادم مروع بين سيارتين بالشرقية، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، بطريق بلبيس العاشر عند مدخل المنطقة الصناعية الثانية، وذلك بسبب التخطى الخاطئ والسرعة الجنونية، ونتج عن الحادث مصرع كل من " أحمد شمس عبد الظاهر" 45 عاما أخصائى بمعهد دينى و" أمير عبد الرحمن اسماعيل " 42 عاما موظف بمجلس مدينة بلبيس و " صابر السيد سليمان " 52 عاما موظف .

كما أصيب 6 آخرون بإصابات خطيرة ونزيف بالمخ وكسور متعددة وهم "رحاب الشافعى أحمد 38" عاما أخصائية بالمعهد الدينى و"محمد أحمد سعيد" 39 عاما حاصل على دبلوم فنى و"أحمد خالد محمد " 26 عاما محامى و " حسين سلامة السيد " 47 عاما مدرس و"أحمد شكرى النجار" 30 عاما سائق وجميعهم من قرية ميت حمل مركز بلبيس.

انتقل على الفور ضباط الشرطة بإشراف اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، حيث أشرف على نقل الجثث والمصابين الى مستشفى بلبيس المركزى وإخلاء الطريق وتسيير الحركة المرورية، تم اخطار النيابة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وفى سياق متصل قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، توفير كافة أوجه الرعاية الطبية لمصابى الحادث وصرف الإعانات العاجلة لأسر المتوفين والمصابين وكلف المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة بلبيس بتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا .