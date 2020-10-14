وعثر رجال البحث والإنقاذ على 6 أفراد من الطاقم، بينهم جثتان، فيما ما تزال جهود الانقاذ جارية بحثا عن 4 مفقودين.

وهبط إعصار نانغكا، الإعصار الـ16 هذا العام، إلى اليابسة في مدينة تشيونغهاي بمقاطعة هاينان الجنوبية، حوالي الساعة 7:20 مساء أمس الثلاثاء، مصحوبا برياح بلغت سرعتها القصوى 90 كم في الساعة بالقرب من مركز الإعصار.

