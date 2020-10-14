لقى شخصان مصرعهما واعتبر 4 آخرون في تعداد المفقودين بعد انقلاب ناقلة رمال في المياه، متأثرة بإعصار نانغكا الذي ضرب مناطق في جنوبي الصين، وذكر مركز سانشا للإنقاذ البحرى بمقاطعة هاينان جنوبي الصين –في بيان اليوم- أن الناقلة كان على متنها 10 أفراد هم طاقمها، وانقلبت حوالي الساعة الـ8:00 مساء أمس الثلاثاء، في مضيق "تشيونغتشون".
وعثر رجال البحث والإنقاذ على 6 أفراد من الطاقم، بينهم جثتان، فيما ما تزال جهود الانقاذ جارية بحثا عن 4 مفقودين.
وهبط إعصار نانغكا، الإعصار الـ16 هذا العام، إلى اليابسة في مدينة تشيونغهاي بمقاطعة هاينان الجنوبية، حوالي الساعة 7:20 مساء أمس الثلاثاء، مصحوبا برياح بلغت سرعتها القصوى 90 كم في الساعة بالقرب من مركز الإعصار.
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