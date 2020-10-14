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مصرع رجل سقط من الطابق الرابع خلال محاولة للهرب من رجال الشرطة بالسويد

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 02:27 ص
مصرع رجل سقط من الطابق الرابع خلال محاولة للهرب من رجال الشرطة بالسويد الشرطة السويدية
كتب محمد تهامى زكى

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لقى رجل مصرعه، بعد سقوطه من الطابق الرابع بأحد المبانى السكنية، أثناء محاولته الهروب من أفراد الشرطة، متأثرا بجراحه، جنوب مدينة يوتبورى بمقاطعة فاسترجوتلاند التى تقع بالساحل الغربى من السويد.

ووفقا لموقع صحيفة "يوتبورى بوستن"، فقالت الشرطة إن الحادث وقع، ليلة السبت، عندما فتشت شقة متواجد فيها، للاشتباه فى ارتكاب جرائم مخدرات.

من جانبه، قال توماس فوكسبورج، المتحدث باسم منطقة الشرطة الغربية: "عندما دخلنا، فإن أحد أولئك الموجودين فى الشقة ركض إلى الشرفة، في محاولة للفرار لكن أثناء محاولته النزول، سقط على الأرض".

وأشارت الصحيفة السويدية، إن الشخص الذى لقى مصرعه يبلغ من العمر 25 عاما، ولا توجد شبهات بارتكاب جريمة قتل، فيما يتعلق بوفاته.

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