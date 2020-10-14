مصادر أمريكية تؤكد تخطيط ترامب لسحب قواته من الصومال

كتب أحمد عرفة

نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن مصادر أمريكية، تأكيدها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لسحب قواته من الصومال. وفى وقت سابق، أعرب الرئيس دونالد ترامب لكبار مستشاريه عن رغبته في سحب القوات الأمريكية من الصومال، وأشارت مصادر مطلعة بحسب وكالة بلومبرج، إلى أن هذه الرغبة تسمح له بالوفاء بتعهداته الانتخابية، بإعادة الجنود إلى الوطن، رغم أن المتمردين الموالين للقاعدة لا يزالون يهاجمون الصومال.

وبدأت وزارة الدفاع صياغة خطط للرئيس، وشملت المناقشات مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، ووزير الدفاع مارك إسبر، ورئيس الأركان المشتركة مارك ميلي، وفقاً للمصادر التي طلبت حجب هويتها.

وللولايات المتحدة حوالي 700 جندي في الصومال، وفقاً لخدمة أبحاث الكونجرس، معظمهم من القوات الخاصة الذين يساعدون في تدريب الجيش الصومالي. وأرسلوا جميعاً تقريباً خلال رئاسة ترامب.