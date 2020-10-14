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مستشار النمسا يهدد تركيا بعقوبات الاتحاد الأوروبى حال استمرارها فى انتهاك القانون الدولي

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 04:56 م
مستشار النمسا يهدد تركيا بعقوبات الاتحاد الأوروبى حال استمرارها فى انتهاك القانون الدولي المستشار النمساوىسي باستيان كورتز
كتبت: هناء أبو العز

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أدان المستشار النمساوي  سيباستيان كورتز خطوة تركيا بإعادة فتح منتج فاروشا المغلق  في قبرص  ، وقرار عودة سفينة الأبحاث الزلزالية أوروتش ريس إلى التنقيب في شرق البحر الأبيض المتوسط.
 
وقال رئيس الحكومة النمساوي كورتز في تصريح على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي ، إن خطوة تركيا في قبرص وخطوتها فيما يتعلق بأوروتش ريس هو إنتهاك  واضح للقانون الدولي.
 
وأشار كورتز مجددا رأيه في ضرورة إيقاف مفاوضات عضوية تركيا في الإتحاد الأوروبي، وقال :"أنا أدين أنشطة التنقيب التي تقوم بها تركيا في المياه اليونانية ، بالإضافة الي إعادة إفتتاح منتج فاروشا المغلق، فكلاهما إنتهاك صارخ للقانون الدولي، وإذا استمرت تركيا في انتهاك القانون الدولي ، ستواجه العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي. كما يجب وقف مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي ".
 
يذكر أنه تم نشر إشعار Navtex جديد للمنطقة التي سيعمل فيها التنقيب  بالقرب من جزيرة Meis اليونانية ، والتي ستستمر حتى 22 أكتوبر،  مما أثار ردود أفعال واسعة في المجتمع الدولي ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والإتحاد الأوروبي. 
 
كما التقى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس برئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس وقال إنه سيجلس لمناقشة الوضع الحالي خلال المفاوضات مع تركيا.

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تركيا

انتهاكات تركيا

سيباستيان كورتز

الاتحاد الاوربى

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