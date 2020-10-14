اليوم السابع
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مساعد نائب وزير الإسكان يتفقد مواقع مشروعى سكن مصر وJANNA بالقاهرة الجديدة

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 10:49 ص
مساعد نائب وزير الإسكان يتفقد مواقع مشروعى سكن مصر وJANNA بالقاهرة الجديدة جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
كتب أحمد حسن

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قام المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة مشروعات الإسكان المختلفة (سكن مصر بعدد من المواقع  ومشروع JANNA) الجاري تنفيذها بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه مسئولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولو الشركات المنفذة للمشروعات بالمدينة.
 
مساعد نائب وزير الإسكان يتفقد مواقع مشروعى سكن مصر و JANNA بالقاهرة الجديدة
مساعد نائب وزير الإسكان يتفقد مواقع مشروعى سكن مصر
 
واستهل المهندس جمال طلعت والوفد المرافق له، زيارته بتفقد موقع تنفيذ عدد ٥٧ عمارة سكن مصر بإجمالى عدد وحدات  (1368) وحدة بالتجمع الثالث، والتي من من المقرر  أن يتم تسليمها لحاجزيها بدءاً من  نوفمبر المقبل.
 
كما تفقد مساعد نائب رئيس الهيئة، موقع تنفيذ عدد (148 عمارة) سكن مصر بموقع غرب الجامعات بمنطقة الأندلس بإجمالى (3552) وحدة، وكذا الموقف التنفيذى لأعمال المرافق والطرق المرتبطة بمشروعات الإسكان بالتجمع الثالث، حيث إنه جارٍ تجهيز عدد ٨٥ عمارة منها شاملة المرافق والطرق وتنسيق الموقع العام تمهيداً لتسليم الوحدات لحاجزيها فى أقرب وقت.
 
كما شملت الزيارة تفقد سير الأعمال بمشروع إنشاء عدد 365 عمارة  بمشروع (JANNA) بإجمالى عدد ( 8760) وحدة سكنية بنسبة تنفيذ ٨٥% بالتجمع الثالث، حيث تم متابعة تطور الأعمال، والبدء فى أعمال طبقة الأسفلت للطرق بموقع المشروع وتنسيق الموقع العام، وذلك تمهيداً لبدء تسليم الوحدات لحاجزيها.
 
وأكد المهندس جمال طلعت، أن الزيارة تأتى فى إطار المتابعة الدورية للمشروعات القومية والحرص على الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة فى المواعيد المقررة.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه القاهره الجديده

مشروع سكن مصر

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