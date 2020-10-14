اليوم السابع
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مراجعة المراسى السياحية ودعم مبادرة محافظة أسوان للارتقاء بعربات الحنطور‎

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 05:53 م
مراجعة المراسى السياحية ودعم مبادرة محافظة أسوان للارتقاء بعربات الحنطور‎ جانب من الاجتماع
أسوان – عبد الله صلاح

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الارتقاء بمستوى الخدمة السياحية المقدمة للسائحين والزائرين هو الهدف الذى تسعى محافظة أسوان إلى تحقيقه بالتنسيق مع الوزارات والجهات السياحية المختلفة، وفى هذا الإطار كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام للمحافظة اللواء حازم عزت بحضور الاجتماع الدورى للجنة العليا للسياحة والذى شهد أيضاً حضور مديرى ومسئولى الكيانات السياحية والمتخصصين والخبراء بمجالى السياحة والآثار، بالإضافة إلى رئيس مركز ومدينة أسوان.

وشهد الاجتماع استعراض ما تم التوصل إليه من قرارات خلال الاجتماع السابق، بجانب مناقشة العديد من المقترحات والأفكار والرؤى الجديدة للنهوض بصناعة السياحة، ووجه السكرتير العام بقيام لجنة من إدارة المراسى بمراجعة كافة المراسى السياحية للتأكد من جاهزيتها واستعدادها من أعمال التجميل والتشجير والإضاءة لاستقبال الفنادق العائمة، بجانب التنبيه على مختلف الفنادق لتسليم الزيوت المرتجعة للجهة المختصة فى ذلك.

وقيام الفنادق العائمة بتوصيل الصرف الصحى الخاص بها حالة رسوها على الشبكة العمومية للمدينة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مكلفاً بأهمية التأكد من التزام أصحاب الحناطير بالبرنامج المحدد لتواجدهم بالمراسى وفقاً للتنسيق بين الشركات السياحية والنقابة الخاصة بهم لمنع الوقوف العشوائى للحفاظ على المظهر الجمالى، وخاصة أن المحافظة قامت مؤخراً بتوفير زى حضارى موحد لـ 280 صاحب عربة حنطور مما ساهم فى تقديم مبادرات موازية منها قيام غرفة المنشآت الفندقية بتقديم دعم لتحقيق نفس الغرض، وأيضا قيام إحدى المؤسسات بالتعاون فى تنفيذ برنامج تدريبى تثقيفى وتوعوى للتأهيل وتعديل السلوكيات فى التعامل مع الأفواج السياحية.


الافواج السياحيه

أخبار مصرية

محافظه اسوان

الحناطير

مراسى نيليه

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