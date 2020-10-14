محظورات يمنع على الناخب حملها خلال توجهه للاقتراع بالانتخابات.. اعرفها

كتبت إيمان على

تجرى الاستعدادات لإجراء انتخابات مجلس النواب للدورة التشريعية 2021، حيث يجرى الاقتراع في الخارج بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 أكتوبر، ويجرى التصويت في الخارج بالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية أيام 4 و5 و6 نوفمبر.

بينما في الداخل بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى يومي 24 و25 أكتوبر، ويجرى التصويت في الداخل بالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية يومي 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة للمرحلة أولى 1 نوفمبر، ونتيجة المرحلة الثانية 15 نوفمبر.

وشمل قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، محظورات على الناخب يتوجب عدم الحضور بها فى جمعية الاقتراع والتصويت بالانتخابات، والتى يبدأ التصويت فيها بتمام الساعة التاسعه صباحا، ونرصد ما نص عليه القانون :

- يحظر حضوره لمكان الاقتراع حاملا سلاح حتى وإن كان مرخصا.

- كما يمنع حضوره بذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية.

- أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات التى تعرض الأفراد أو المنشأت للخطر .