محافظ كفر الشيخ يتفقد المدارس قل إنطلاق الدراسة

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي ، نائب محافظ كفر الشيخ، عدد من مدارس إدارة شرق كفر الشيخ، ومنها مدرسة الشهيد سلام الثانوية بكفر الشيخ ، موجهاَ بضرورة متابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، ومتابعة حالة النظافة العامة ومدى الجاهزية المسبقة للاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد ، موجهاً بضرورة اتخاذ التدابير الوقائية التي وضعتها الدولة لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ،والدكتور سلامة الويشي ، المدير العام للتعليم العام ، والدكتور سامح صديق ، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية .

وناقش محافظ كفر الشيخ الطلاب المشاركين في مجموعات التقوية ،ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية بها، والفرق بينها وبين مراكز الدروس الخصوصية ، مؤكدين رفضهم التوجه لمراكز الدروس الخصوصية ،وأنهم يجدون الاهتمام بمجموعات التقوية بالمدرسة .

وأضاف الطلاب لمحافظ كفر الشيخ ،هناك عدد كبير من الطلاب تركوا مراكز الدروس الخصوصية المكدسة بالطلاب والتي ستؤثر سلباً على صحتهم ، إضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية .