محافظ سوهاج: 56 مدرسة جديدة تدخل الخدمة بتكلفة 347.6 مليون جنيه

سوهاج ـ محمود مقبول

أكد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج على الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2020/2021، والمقرر انطلاقه يوم السبت القادم 17 أكتوبر الجارى، مشيرا إلى أن عدد المدارس الجديدة التى سوف تدخل الخدمة خلال العام الدراسى الجديد بلغ 56 مدرسة بإجمالى 819 فصلا دراسيا بتكلفة 347 مليون و600 ألف جنيها، وتم الانتهاء من أعمال الصيانة والصيانة العاجلة لعدد 142 مدرسة من مدارس التعليم الفنى، والتعليم العام، بتكلفة بلغت 83 مليون و50 ألف جنيه.

ووجه المحافظ بضرورة التنسيق بين مديريتى الصحة والتربية والتعليم ورؤساء المراكز والمدن والأحياء كلُ فيما يخصه لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل الفصول الدراسية، وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة ورفع الإشغالات أولاً بأول من محيط المدارس؛ لتوفير جو صحى مناسب حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب.

وأكد الفقى على ضرورة نشر التوعية الصحية بين الطلاب ووضع لافتات بالمدارس يمكن قراءتها خلال اليوم الدراسى، ومتابعة تفعيل المجموعات الدراسية بالمدرسة، وبذل المزيد من الجهد والعطاء للارتقاء بالمنظومة التعليمية، متمنيا عاما دراسيا سعيدا لجميع أبنائنا الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.