محافظ دمياط ومدير معهد البحوث يستعرضان نتائج برنامج القوافل البيطرية

دمياط - معتز الشربينى

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها اليوم الأربعاء، الدكتور هانى حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، حيث تناول اللقاء الذى جاء بحضور الدكتور إيهاب شكرى مدير مديرية الطب البيطرى والدكتور نادر رشاد مشرف القافلة بالمعهد استعراض شامل لنتائج الحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية لدى صغار المزارعين، والتى نُفذت بقرى السعيدية القبلية والنواصرية بمركز كفر سعد والكحيل بكفر البطيخ وكفر المياسرة بالزرقا والروضة بمركز فارسكور والبصارطة بمركز دمياط، خلال الفترة من 10إلى 15أكتوبر.

وذلك بمشاركة كلا من معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

هذا وقد أعربت المحافظ عن تقديرها لتلك الجهود، حيث حرص فريق القافلة على تنفيذ عدة أنشطة جاء من بينها فحص التناسليات والباطنة وإجراء السونار والجراحات وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية وأمراض نقص المناعة والوبائية والمعدية، وفحص العينات الممثلة لكافة المشاكل الحقلية، وإجراء التحصينات الغير سيادية، فضلاً عن إعداد خرائط وبائية بناء على النتائج المعملية الصادرة عن تلك القوافل بالإضافة إلى عقد ندوات إرشادية لصغار المربين عن تدوير المخلفات وعمل السيلاج وكذا عقد دورات تدريبية عملية للأطباء البيطرين من مختلف مراكز المحافظة، وأخيراً تنفيذ ندوة لصندوق التأمين على الماشية لصغار المربين، كما ناقشت الدكتورة منال عوض ومدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية السبل الممكنة لمكافحة ظاهرة الكلاب الضالة بالشوارع.

وقد كرمت محافظ دمياط الدكتور هانى حسن، إذ أهدته شهادة تقدير عرفانًا بجهوده المبذولة لتنمية الثروة الحيوانية وحرصه على توسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى صغار المربين وخلق فرص تدريبية للأطباء البيطرين، كما أثنت على جهود فريق معهد بحوث التناسليات الحيوانية لتنفيذ هذه الأهداف على الوجه الأكمل.

وفى سياق متصل، تسلمت المحافظ درع المعهد من الدكتور هانى حسن تقديرًا لجهودها المبذولة لدعم تلك الأنشطة بما يحقق الاستفادة القصوى لخدمة المحافظة فى هذا المجال.