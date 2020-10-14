اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يوزع شنط وأدوات مدرسية على الطلاب غير القادرين

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 06:14 م
محافظ جنوب سيناء يوزع شنط وأدوات مدرسية على الطلاب غير القادرين محافظ جنوب سيناء مع الطلاب
جنوب سيناء- فايزة مرسال

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استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بمقر ديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء ، فى إطار المشاركة المجتمعية وبمناسبة بداية العام الدراسى الجديد، 50 طالبا وطالبة من طلاب المرحلتين الابتدائية والاعدادية بصحبة أولياء أمورهم، وهنأهم ببداية العام الدراسى الجديد، وقام بإهدائهم زى مدرسى وشنط مزودة بكافة الأدوات المدرسية بحضور اللواء جمال الحسينى سكرتير عام المحافظة. 

وأصدر المحافظ، توجيهاته لمدير عام مديرية التربية والتعليم، أن يتم إعداد بحث اجتماعى لغير القادرين للإعفاء من دفع الرسوم المدرسية بكافة مدن المحافظة ويأتى ذلك فى إطار دور المحافظة فى دعم الأسر الأكثر احتياجا والأيتام والعمال وإدخال الفرحة والسعادة على قلوبهم .

كما فجأ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، المواطنين أثناء تواجدهم للتنزه خلال جولته الليلية لمشروع شارع 306 المقام على كورنيش مدينة طور سيناء، وأبدى المواطنين عن سعادتهم البالغة بالتطورات الرائعة التى تمت مؤخرا بالمدينة والتى تتوج دائما بتواجد المحافظ بينهم ليلا ونهارا والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم فى التطوير.

ويشار إلى أن تطوير شارع 306 بمدينة طور سيناء عاصمة المحافظة، وفر 120 فرصة عمل للشباب، بينهم 24 فرصة عمل مباشرة، و96 فرصة عمل غير مباشرة، بالإضافة إلى الشكل الحضارى للمدينة، ويتضمن الشارع 24 محلاً تجاريًا حضاريًا، ودورات مياه حريمى ورجالى.


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