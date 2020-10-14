محافظ جنوب سيناء يشارك فى الاجتماع الثانى لمجلس أمناء جامعة الملك سلمان

جنوب سيناء- فايزة مرسال

شارك اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، في الاجتماع الثاني لمجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية والذي عقد بمقر فرع الجامعة برأس سدر بحضور الأعضاء الرئيسيين في مجلس الأمناء للجامعة.

وأشار المحافظ خلال الجلسة لأهمية تخصيص نسبة من المنح الدراسية للطلاب أبناء جنوب سيناء وكذا تحديد نسبة تخفيض من المصروفات الجامعية بجامعة الملك سلمان لأبناء جنوب سيناء.

كما بحث المحافظ خلال جلسة المجلس جميع الشكاوي والطلبات المقدمة من اهالي المحافظة وطالب ببعض التيسيرات والتسهيلات المقدمة لأبناء جنوب سيناء، خاصة أن الجامعة علي أرض محافظة جنوب سيناء وتمتد بفروع ثلاثة برأس سدر وطور سيناء وشرم الشيخ.

وناقش فودة ضرورة الاستعانة بكوادر الخريجين المتفوقين من أبناء جنوب سيناء لتعيينهم معيدين بالجامعة لخلق كوادر أكاديمية متميزة من أبناء جنوب سيناء مستقبليًا، وأولوية تشغيل أبناء جنوب سيناء لدي شركات الصيانة والخدمات الإدارية واللاند سكيب.

وبحث محافظ جنوب سيناء استعداد الجامعة والمحافظة لبدء العام الدراسي 2020 / 2021.

جامعة الملك سلمان