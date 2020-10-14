اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 11:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء يشارك فى الاجتماع الثانى لمجلس أمناء جامعة الملك سلمان

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 10:49 ص
محافظ جنوب سيناء يشارك فى الاجتماع الثانى لمجلس أمناء جامعة الملك سلمان محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء- فايزة مرسال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، في الاجتماع الثاني لمجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية والذي عقد بمقر فرع الجامعة برأس سدر بحضور الأعضاء الرئيسيين في مجلس الأمناء للجامعة.

وأشار المحافظ خلال الجلسة لأهمية تخصيص نسبة من المنح الدراسية للطلاب أبناء جنوب سيناء وكذا تحديد نسبة تخفيض من المصروفات الجامعية بجامعة الملك سلمان لأبناء جنوب سيناء.

كما بحث المحافظ خلال جلسة المجلس جميع الشكاوي والطلبات المقدمة من اهالي المحافظة وطالب ببعض التيسيرات والتسهيلات المقدمة لأبناء جنوب سيناء، خاصة أن الجامعة علي أرض محافظة جنوب سيناء وتمتد بفروع ثلاثة برأس سدر وطور سيناء وشرم الشيخ.

وناقش فودة ضرورة الاستعانة بكوادر الخريجين المتفوقين من أبناء جنوب سيناء لتعيينهم معيدين بالجامعة لخلق كوادر أكاديمية متميزة من أبناء جنوب سيناء مستقبليًا، وأولوية تشغيل أبناء جنوب سيناء لدي شركات الصيانة والخدمات الإدارية واللاند سكيب.

وبحث محافظ جنوب سيناء استعداد الجامعة والمحافظة لبدء العام الدراسي 2020 / 2021.

IMG_٢٠٢٠١٠١٣_٢٠٣٨٠٣
جامعة الملك سلمان

محافظ جنوب سيناء

محافظه جنوب سيناء

جامعه الملك سلمان

العام الدراسى

طلاب جامعه الملك سلمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة