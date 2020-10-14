محافظ بورسعيد ينعى الفنان محمود ياسين

بورسعيد السيد فلاح

نعى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ببالغ الحزن والأسى، الفنان محمود ياسين ابن محافظة بورسعيد، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 79 عاما. وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الراحل، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال محافظ بورسعيد: فقدنا فنانا نجح بفنه وفكره فى إثراء الحركة الفنية والثقافية بأعماله الخالدة فى السينما والمسرح والتليفزيون.

وكان محافظ بورسعيد قد قرر منذ فترة إطلاق اسم بن بورسعيد ونجم مصر والوطن العربى الفنان القدير محمود يس على القاعة الكبرى بمسرح المركز الثقافى (أوبرا بورسعيد) تكريمٱ له على مشوار عطائه الفنى وتتويجٱ لدوره فى إثراء الحركة الفنية.